Mercato Napoli: Sokratis ancora in stand by ma il difensore greco è stanco di aspettare

Il mercato del Napoli è sempre vincolato alle cessioni di Milik e Koulibaly e malgrado sia aperto sino al 5 ottobre, il difensore greco Sokrtatis, in uscita dall’Arsenal e bloccato dal club azzurro, è stanco di aspettare all’infinito. L’accordo con il calciatore è abbastanza solido, tuttavia ha una data di scadenza Il difensore ex Genoa e Milan è richiesto anche in Arabia Saudita e in Qatar, oltre che nella stessa Premier League, e non intende affatto rischiare di rimanere al palo. Con la società partenopea Sokratis ha già raggiunto l’intesa sul contratto che lo legherebbe alla maglia azzurra per tre anni a 4 milioni netti a stagione. Gattuso ha pure dato il suo placet all’arrivo del greco, ma per ora tutto resta in stand by.