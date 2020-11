Repubblica: Lega Calcio e tutti i clubs di A contro De Laurentiis

A quanto pare il Napoli si è fatto una folta schiera di nemici, oltre alla Lega Calcio e alla Figc, anche tutti gli altri clubs di massima serie si sono schierati contro il presidente della SSCN. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Repubblica, attualmente De Laurentiis è rimasto solo contro tutti. Infatti i presidenti delle restanti 19 società si sono schierati con la Lega Calcio al fine di scongiurare un rischioso precedente, che potrebbe far saltare il famoso protocollo sottoscritto alcuni mesi fa. Questa incresciosa vicenda legata alla mancata disputa della partita Juventus – Napoli rischia di portare delle conseguenze sul prosieguo del torneo, già zeppo di problematiche. Se il Coni, nel terzo grado di giudizio, concedesse al Napoli l’opportunità di giocare il match coi bianconeri si creerebbe un precedente non trascurabile, il quale consentirebbe delle deroghe al protocollo, dando adito ad altre società di emulare il club azzurro in caso di più giocatori contagiati. Non sarà facile, pertanto, per il patron cinematografico della Filmauro spuntarla nell’ambito della giustizia sportiva. Tuttavia De Laurentiis non ha alcuna intenzione di mollare o di arrendersi e andrà avanti fino ad arrivare alla giustizia ordinaria per dimostrare la validità delle sue ragioni.