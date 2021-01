Victor Osimhen, ancora positivo al covid, ripeterà il tampone nelle prossime ore

Oramai sono più di due mesi che Vctor Osimhen è fuori gioco, prima per l’infortunio alla spalla patito con la sua nazionale e poi a causa della positività al covid 19. Fino a due giorni fa il nigeriano non si era ancora negativizzato, ma tra oggi e domani si sottoporrà ad un nuovo tampone con la speranza che, finalmente, possa ricevere un responso favorevole per mettersi a disposizione di Gattuso che con il suo arrivo, aveva ridisegnato il modulo tattico proprio per sfruttare la grande velocità del nigeriano. La spalla, per fortuna, è molto migliorata, però ci vorrà ancora un pò di tempo per rivedere l’attaccante, ex Lille, in campo, visto che da quando risulterà negativo occorreranno almeno altri 10/12 giorni per farlo tornare a giocare. Una data plausibile potrebbe essere il 6 di febbraio allorquando il Napoli affronterà, al Maradona, il Genoa.