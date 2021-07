MOTORI – Formula 1: GP Austria, qualifiche: pole position per Verstappen, segue un super Norris. Quarto tempo per Hamilton

Grandi colpi di scena duarante le qualifiche che si sono da poco concluse sul circuito di Spielberg in Austria: Max Verstappen conquista la pole position con il tempo 1:03.720, segue un grande Lando Norris con soli 48 decimi di distacco, prima fila in carriera per il pilota della Mclaren, terza l’altra Red Bull di Perez. Conferma il momento di difficoltà la Mercedes con Hamilton (1:04.014) e Bottas che domani partiranno rispettivamente al 4° e 5° posto in griglia. Le Ferrari invece non si qualificano nel Q3 con Sainz 11° e Leclerc 12°, un altra grande prestazione invece per George Russell che porta la sua Williams al 9° posto. Domani alle 15:00 il Gp d’Austria.

Di seguito tutti i tempi:

Mariano Potena