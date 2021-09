Gli interventi di Paolo Bargiggia, Nicola Legrottaglie e Fabio Rossitto a “1 Football Club”

Paolo Bargiggia a “1 Football Club” su 1 Station Radio: “Allegri è il medioevo del calcio. Nei due anni di pausa non è migliorato in nulla, a differenza di Spalletti. Milan favorita per lo Scudetto grazie a Pioli” “Udinese-Napoli è una partita di alta classifica non solo per gli azzurri, i quali lottano per il vertice, ma anche per i friulani che sono partiti forti con un pareggio e due vittorie – queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio – C’è un dibattito sulla formazione che schiererà Gotti, e sono due le possibilità: una squadra più sbilanciata con Pereyra dietro Pussetto e Delofeu, oppure una Udinese più equilibrata lasciando fuori quest’ultimo. Inoltre, Pierpaolo Marino, il ds bianconero, ha smentito la presunta gabbia che Gotti sta preparando per Osimhen. La difesa non cambierà e sarà sempre a tre. Il Napoli, con un centrocampo a cinque, può andare in difficoltà perché giocano a due in mezzo e sono più deboli sulle fasce. Spalletti? In questi due anni di fermo avrà lavorato sull’equilibrio, sulla sua serenità interiore. Rimase molto male per il trattamento ricevuto dall’Inter, i nerazzurri lo lasciarono solo mentre stava perdendo il fratello e non ha mai voluto risolvere il contratto con loro. Il suo calcio è sempre attuale, ora aspettiamo il Napoli di Spalletti al giro di boa del campionato. Di solito le squadre del tecnico toscano iniziano bene e poi rallentano. Un fattore positivo è che sembra non sia andato a scontrarsi con i leader della squadra, come Insigne, a differenza delle sue precedenti esperienze con Roma e Inter. Italiano? È il nuovo che avanza, è la contrapposizione del calcio medioevale che sta vivendo la Juventus con Allegri. Esprime nuovi concetti di gioco, che seguono quelli di Mancini con i quali ha rivitalizzato l’Italia all’Europeo. Ha restituito entusiasmo e idee ad una Fiorentina dopo due anni bui, una scelta eccellente da parte del club viola prendere questo allenatore. Può essere definito il nuovo De Zerbi, e il nostro calcio ha bisogno di questi tecnici più coraggiosi e ricchi di conoscenze i quali non si limitano a dire sempre, come Allegri, che bisogna prende un gol in meno o che la palla va spedita in tribuna. Italiano è maturo anche sull’aspetto delle polemiche, ha gestito in modo egregio le parole di Gasperini post Atalanta-Fiorentina. Pioli? Venne salvato da Maldini e Boban quando l’altra parte della dirigenza rossonera voleva come allenatore Rangnick. In questo momento lui e Italiano esprimono il miglior calcio in Italia. Il Milan è la favorita per lo Scudetto. Il pareggio di ieri contro la Juventus è molto importante, soprattutto perché ottenuto dopo una gara dispendiosa in Champions contro Liverpool e con diverse assenze importanti. Gioco collettivo, organizzato, e stanno cercando di trasmettere senso di appartenenza. Tutto questo non si ritrova più nella Juventus, la quale è alle prese con un cambio generazionale e con un tecnico che non si è aggiornato in due anni di stop, e che sta facendo i conti con il suo calcio conservativo”.

Juventus, Legrottaglie a “ 1 Football Club ” su 1 Station Radio: “Non critico Allegri ma le scelte della societ à negli ultimi tre anni. Il Napoli lotter à per le prime posizioni, ma vedo favorite Inter, Milan ed i bianconeri”

“Più che concentrarmi su ciò che dice Allegri e il suo modo di giocare, farei un’analisi sulle scelte della società negli ultimi tre anni. Sono passati dal mandare via un allenatore per cercare di creare un’altra mentalità e dopo tre anni ritrovarsi con lo stesso. Probabilmente non c’era un’idea chiara sulla visione da dare al club per i successivi dieci anni – queste le parole di Nicola Legrottaglie, ex calciatore di Juventus e Milan, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione e Paolo Bargiggia, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. È una questione di identità tecnica, la quale non la dà l’allenatore ma la società. Quest’ultima costruisce un progetto che si vuol realizzare e successivamente si affida al tecnico per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il problema non è chi siede sulla panchina, ma come si arriva a creare la squadra e di giocatori. Se si andasse ad insegnare ad un ragazzo di 13 anni come viene interpretato il calcio di oggi, sicuramente si otterrebbe un giocatore più pronto. Comporre una squadra andando a prendere calciatori che da anni fanno un certo tipo di gioco è sicuramente più utile. Se non si è attenti a rinnovarsi, si impiegherà più tempo nell’insegnare le proprie idee. Poi, se il portiere sbaglia uno stop o un attaccante un gol davanti alla porta, non può essere responsabilità di Allegri. Si parla tanto di Italiano e di De Zerbi, ma non so se riuscirebbero ad arrivare a determinati risultati, come Max, in una big. Sono sicuramente dimensioni diverse. Milan? Quando c’è stato il momento di decidere ho visto una chiarezza importante e decisiva che ha portato ai risultati di oggi. Anche per quanto concerne il mercato e sulla tipologia di calciatori. Dove può arrivare il Napoli? Assolutamente tra le prime quattro. Gli azzurri daranno fastidio, ma non vedo ancora una squadra più forte di Inter, Milan e Juventus”.

Napoli, Fabio Rossitto a “ 1 Football Club ” su 1 Station Radio: “ L’Europa League peser à , ma ha doti tecniche incredibili. Spalletti fenomeno nel far crescere i calciatori, gli consiglio il 4-3-3. Vi dico cosa far à l ’ Udinese “