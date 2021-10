LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Ospina e Koulibaly chiudono il lucchetto, Zielinski impalpabile

OSPINA 7: padrone della propria area di rigore. Sempre impeccabile quando chiamato in causa.

DI LORENZO 6,5: gara attenta in fase di non possesso, si fa vedere meno del solito in quella di spinta.

RRAHMANI 6: soffre Abraham a mezzo servizio, alla fine riesce a contenerlo un po’ con le buone, un po’ con le cattive. Migliora gara dopo gara il suo palleggio.

KOULIBALY 7: copre ogni buco, il comandante si dimostra anche stasera un pilastro insopportabile per questo Napoli. Provvidenziale!

MARIO RUI 6,5: chiusure, colpi di tacco alla Socrates e volate sull’out di sinistra. Gara molto buona la sua.

ANGUISSA 6,5: meno preciso che nelle precedenti gare, ma è la solita colonna portante. Probabilmente dovrebbe un attimino rifiatare.

FABIAN RUIZ 6,5: qualità nel giro palla e personalità in costruzione. Forse manca ancora un po’ di rapidità in certi frangenti, ma è il giocatore che illumina, insieme ad Insigne, le manovre offensive della squadra.

ZIELINSKI 4,5: molto male, svogliato, impalpabile. Andava sostituito molto prima…

ELMAS 6: ci mette cuore ed intraprendenza. Preziosa la sua disponibilità tattica.

INSIGNE 5,5: non una buona serata per il capitano, si vede poco e non incide come lui sa fare.

MERTENS S. V. non trova il modo di rendersi pericoloso.

OSIMHEN 6: nervoso, ma sempre pericoloso quando scappa a campo aperto.

POLITANO 6: non trova il guizzo, anche se l’impegno non manca mai.

LOZANO 5,5: i compagni non lo cercano abbastanza, la sua freschezza e velocità andava sfruttata.