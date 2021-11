Champions League: l’Inter torna in corsa, il Milan con un piede e mezzo fuori dalla massima competizione continentale

Si è chiusa, ieri, la due giorni di Champions League: le due milanesi, che erano impegnate nella prestigiosa manifestazione europea. hanno conseguito un successo ed un pareggio. L’Inter ha, infatti, battuto nuovamente, fuori casa, lo Sheriff, per 3 a 1, mentre il Milan ha solo pareggiato, 1-1, a San Siro con il Porto. Grazie agli ultimi due successi, la formazione di Inzaghi torna prepotentemente in lizza per la qualificazione alla fase successiva, non così per i rossoneri che, con un solo punto nella classifica del proprio girone, sono con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Oggi si gioca l’Europa League, dove Napoli e Lazio incontreranno rispettivamente, in trasferta, il Legia Varsavia ed il Marsiglia. Due gare fondamentali per il prosieguo delle due italiane nella seconda competizione continentale.