Anticipi del sabato di serie A: ribaltone al vertice della classifica

Gli anticipi di ieri, relativi alla sedicesima giornata di serie A, hanno dato un vero scossone alla classifica, alla luce dei risultati registratisi che hanno visto i successi del Milan, dell’Inter e dell’Atalanta che è riuscita ad espugnare il Maradona, per 3 a 2 contro un Napoli troppo rimaneggiato. Dunque, in virtù di tali risultati, i rossoneri di Pioli, vincenti per 2 a 0, in casa, contro la Salernitana, si sono adagiati in cima alla graduatoria, da soli con 38 punti nel carniere. Passo in avanti anche dei nerazzurri, vittoriosi all’Olimpico, sponda giallorossa per 3 a 0, che, ora, seguono ad un punto di distanza. Retrocede al terzo posto, invece la squadra di Spalletti, che dopo quindici giornate lascia la vetta. Oggi si riparte con altre cinque gare: la domenica sarà aperta dal lunch match delle 12,30 Bologna Fiorentina e si chiuderà con il posticipo serale tra Juventus e Genoa. Domani gli ultimi due posticipi che manderanno in archivio la giornata numero sedici, ovvero Empoli – Udinese e Cagliari – Torino.