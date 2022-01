Serie A, il nuovo protocollo: con 13 disponibili si gioca

Serie A nuovo protocollo – La Lega Serie A ha pubblicato il nuovo protocollo ufficiale per la stagione 2021/22 stabilito nel caso in cui dovessero esserci casi di positività legati all’emergenza Coronavirus nelle squadre. Una decisione presa dopo il caos delle ultime ore che ha portato le ASL a bloccare alcune squadre, costringendo così alla mancata disputa di quattro – finora – delle sei partite in programma per la prima giornata di ritorno.