Luca Marchetti: “Mertens? Delittuoso non proporgli un contratto. Su Alvarez e Tagliafico…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

“Mertens? Mi aspettavo la dichiarazione d’amore ma non così, credo che comunque si sappia quanto ama Napoli. Io lo conosco solo attraverso i racconti di chi ci ha parlato ma non si è mai nascosto, non vuole avere pubblicità quando vuole qualcosa indietro. A me stamattina è tornato indietro Del Piero quando ha detto che avrebbe firmato il contratto in bianco. Noi pensiamo che l’opzione del Napoli non verrà esercitata ma se è vero quello che Mertens dice secondo me sarebbe delittuoso non proporgli un contratto, c’è un obbligo morale. Magari poi decide Mertens che i soldi sono pochi. Ma arrivati a questo punto non proporgli un contratto sarebbe un delitto. Se non diventa più un problema economico non bisogna nemmeno pensarci.

Alvarez? Operazione per giugno, si cerca di giocare in anticipo. In Italia Napoli e Fiorentina sono interessate, non ci risulta le milanesi. Giocatore giovane e bravo, il suo procuratore il tour europeo lo ha già iniziato con 6 mesi. Terzino? Mi viene difficile pensare che Mario Rui possa essere decuto, a meno che non vada via lui. Tagliafico è sicuramente un’opzione su cui si sta lavorando. L’intenzione è quella di prenderlo in prestito ma l’Ajax lo valuta 6-7 milioni di euro. Parisi? Mi piace moltissimo, impatto importante in Serie A e il Napoli lo segue senza dubbio. Barrow? Giocatore vero, il Bologna ha fatto un investimento importante su di lui ma non ha le caratteristiche di Insigne.

Adesso magari c’è l’opportunità di prendere Tagliafico e prima non c’era. Quanto dovrebbe guadagnare Mertens secondo il mercato? Ci sono gli algoritmi ma io non saprei dirlo. Molto può dipendere dal fatto che il Napoli vada in Champions League o meno”.