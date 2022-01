Napoli, Lozano non ha dubbi: “Siamo superiori all’Inter, possiamo vincere lo scudetto”

Hirving Lozano non ha dubbi. “Siamo più forti dell’Inter, vinceremo lo scudetto”. Così il messicano intervistato dal Corriere della Sera: “Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con i nerazzurri, anzi, siamo più forti sotto ogni aspetto: giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto”.

TuttoMercatoWeb.com