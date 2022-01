Si è giocato ieri sera il primo anticipo valevole per la ventitreesima giornata di serie A: di fronte il Verona e il Bologna, il match è stato vinto dagli scaligeri, in rimonta, per 2 a 1. Grazie a questo successo la squadra veronese sale a quota 33 in classifica, a sole due lunghezze dalla zona Europa League. Oggi in programma altri tre anticipi. tra cui spicca Lazio – Atalanta di questa sera.