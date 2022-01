Scomparso Gianni Di Marzio, ex allenatore azzurro scopritore di Maradona

Un lutto inaspettato ha sconvolto il mondo calcistico. Attraverso i social, infatti, è da poco giunta la triste notizia, diffusa dal nipote, della scomparsa di Gianni Di Marzio ex allenatore azzurro e noto opinionista Tv. . Aveva 82 anni e fu lo scopritore di Diego Maradona, adocchiato a soli 17 anni. In un primo momento avrebbe voluto portarlo alla Juventus. E’ stato un profondo conoscitore di calcio e un talent scout. In tutte le società in cui ha lavorato ha sempre lasciato un ottimo ricordo, una persona seria e disponibile che ha fatto del calcio la sua ragione di vita. Lascia un enorme vuoto sia nella sua famiglia che nel mondo sportivo. Le condoglianze della Redazione di PianetAzzurro ai familiari per la gravissima perdita.