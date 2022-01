Serie A – Napoli vs Inter si giocherà, in anticipo, sabato12 febbraio, al Maradona, alle ore 18

La Lega Calcio ha diramato gli anticipi e i posticipi di serie A per le prossime tre giornate di campionato. Per quanto riguarda il Napoli, alla ripresa delle ostilità, la squadra di Spalletti, affronterà il Venezia, in trasferta, domenica 6 febbraio alle 15, mentre il big match contro l’Inter si disputerà, in anticipo, sabato 12, alle ore 18 a Fuorigrotta. Infine, per la 26esima giornata, la partita con il Cagliari andrà in scena, in posticipo, lunedì 21 febbraio alle 19, alla Sardegna Arena.