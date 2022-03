Benevento-Cremonese 1-1: pareggio sofferto per la Strega

Il Benevento ha la grande occasione per conquistare il primo posto se batte la Cremonese di mister Fabio Pecchia. Rispetto alla scorsa sfida, Caserta manda in campo Barba e Calò dal primo minuto. In attacco tridente formato da Insigne, Forte e Improta.

Nei grigiorossi sono quattro i cambi rispetto alla scorsa gara. Al centro della difesa c’è Okoli a fare coppia con Bianchetti. In attacco Di Carmine preferito a Ciofani, mentre Zanimacchia e Rafia giocano al posto di Gondo e Gaetano. A metà campo confermati Fagioli e Castagnetti. Carnesecchi in porta, Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri formano il pacchetto difensivo.

Arbitra il signor Minelli Daniele della sezione di Varese

La gara

Prova il tiro Acampora dalla distanza al 4′, ma la conclusione termina di poco fuori. Errore di Vogliacco al 13′, che consente a Di Carmine di servire Rafia che calcia incredibilmente a porta vuota. Passa in vantaggio il Benevento al 32′ con Improta che trafigge il portiere con un diagonale su assist di Roberto Insigne. Dura poco la gioia perché la Cremonese pareggia al 36′ con Baez che, servito da Castagnetti, scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Paleari. Azione pericolosa per il Benevento al 43′: cross di Foulon per Forte che trova pronto Carnesecchi. Il primo tempo termina dopo tre minuti di recupero.

Subito pericolosa la Cremonese al 47′ con una conclusione di Zanimacchia che, deviata da Vogliacco, termina fuori di poco. Parata decisiva di Paleari al 53′ su una conclusione di Zanimacchia che sottrae il pallone a Foulon. La sostituzione di Acampora con Lapadula al 57′ dà una maggiore vivacità in attacco al Benevento. Pericolo per la Strega al 68′: intervento prodigioso di Paleari su Gaetano subentrato a Di Carmine.

Prova Improta a rendersi pericoloso al 72′, ma trova pronto Carnesecchi sulla sua conclusione. Occasionissima per la Cremonese all’89’: solo davanti al portiere, Gaetano sbaglia un gol fatto facendosi ipnotizzare da Paleari. Riflesso del portiere della Strega al 90′, che evita un gol su deviazione del difensore Glik. Concessi cinque minuti di recupero ma il risultato non cambia. Sofferto pareggio del Benevento che deve ringraziare il suo portiere che ha evitato la capitolazione a più riprese.