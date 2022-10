Benevento-Ascoli, Cannavaro: “Mi aspetto un Benevento aggressivo e che sappia ragionare”

Ecco cosa ha affermato il nuovo tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, alla vigilia del match contro l’ Ascoli:

“In questa settimana di lavoro ho cercato di non cambiare molto preoccupandomi di avere un ambiente sereno. Mi piace pensare ad una gara alla volta. Quello che cerco è di trasmettere le mie idee. È importante fare arrivare il messaggio diretto perché in passato ho dovuto avere a che fare con i traduttori ed è una cosa che creava più problemi. Non mi piace dare indicazioni sulla formazione ma ho trovato un gruppo ben allenato.

Cerco di dare un concetto di base a tutti perché avrò bisogno della squadra. So che ci sono calciatori che hanno più esperienza ed altri meno in forma, ma i cinque cambi sono importanti. I nazionali stanno bene ma sanno che devono dimenticare quello che succede con le loro nazionali. Schiattarella fa più fatica quando gli spazi iniziano ad essere diversi. Fa parte di quei calciatori che vanno gestiti. Tutti sono stati disponibili e questo per un tecnico è importante.

Abbiamo provato due sistemi di gioco perché il 4-3-3 è nelle corde della squadra. Sono passati a giocare a 5 per una questione di sicurezza. Abbiamo fatto pochi gol e bisogna avere una gestione della palla diversa e portare più uomini in area.

Rischiare anche l’ uno contro uno è una cosa che dobbiamo fare. Io in questa squadra ho varie soluzioni per l’ attacco. Dipende dalle situazioni, mi piace avere calciatori che facciano movimento e sappiano fare respirare la squadra. Mi sono concentrato sull’ aspetto propositivo. Mi fa piacere essere tornato a casa ma cerco di non fare trasparire emozioni. Farias e Ciano sono giocatori di qualità che devono ritrovare la condizione fisica e mentale. Glik mi piace più centrale ma per una questione di struttura fisica. A me interessa il ragionamento e l’ aggressività.

L’ Ascoli ha degli attaccanti pericolosi e bisogna guardare anche ai suoi centrocampisti. Noi dovremo pressare a non farli ragionare. Chiedo ai miei collaboratori di fare delle relazioni così come a mio fratello Paolo. Con loro mi confronto per preparare la gara.

Mi è piaciuta l’ accoglienza avuta ma meno l’ euforia per il mio arrivo. La condizione fisica in base ai dati statistici è importante ma bisogna concentrarci sul pallone. Quando ero calciatore e non ero in forma ho anche fatto grandi partite. Il campo ci dirà dove dovremo migliorare e lavorare. In questa squadra tutti possono buttarsi tra le linee è importante avere una posizione del corpo adeguata”.