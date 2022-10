IL FISCHIETTO – AJAX vs NAPOLI, arbitra il francese Letexier

Il sito ufficiale dell’Uefa ha comunicato che a dirigere il match Ajax – Napoli, valido per la terza giornata del girone A di Champions League, in programma questa sera ad Amsterdam, alle 21, sarà il francese Letexier, con cui collaboreranno gli assistenti di linea Mugnier, Rahmouni, il quarto ufficiale Stinat e per finire al Var, i signori Kwiatkowski e Millot. Per la cronaca il fischietto transalpino non ha mai incrociato la squadra azzurra in Europa.