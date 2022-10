Anticipi di A del sabato – Decima giornata, l’Atalanta sale in testa

Disputati ieri i soliti tre anticipi del sabato del campionato di serie A, giunto alla decima giornata. Ecco i risultati:

Empoli – Monza 1-0

Torino – Juve 0-1

Atalanta – Sassuolo 2-1

In virtù del successo contro gli emiliani, i bergamaschi salgono in testa alla classifica con 24 punti in attesa dei risultati della domenica. Ritorna alla vittoria la compagine di mister Allegri, che, battendo nel derby della Mole, il Torino, con una rete del suo attaccante principe, prende un po’ di fiato dopo i tanti risultati negativi. Infine il Monza interrompe la striscia di successi perdendo a Empoli col minimo scarto. Stamane si riparte da Inter – Salernitana, lunch match delle 12,30, quindi toccherà al Napoli, nel tardo pomeriggio, riprendersi il primato, al Maradona contro il Bologna. Invece alle 15 si giocheranno le partite: Lazio – Udinese e Spezia – Cremonese. In serata ,infine,, ci sarà il posticipo tra Verona ,e Milan. Il decimo turno si chiuderà domani con le due ultime gare: Sampdoria – Roma e Lecce – Fiorentina.