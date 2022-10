IL PUNTO SULLA A – DECIMA GIORNATA, IL NAPOLI SI RIPRENDE IL PRIMATO SOLITARIO

Il decimo turno del campionato di massima serie che avrà il suo epilogo solo questa sera, con gli ultimi due posticipi in calendario, ovvero Sampdoria – Roma e Lecce – Fiorentina, ha visto il Napoli riprendersi il primato solitario in classifica con 26 punti, alla luce del nuovo successo conseguito al Maradona, per 3 a 2, a spese del Bologna. Già detto dei risultati degli anticipi di sabato,, ieri abbiamo registrato pure le Vittorie delle due milanesi, infatti l’Inter, all’ora di pranzo, si è sbarazzata della Salernitana per 2 a 0, mentre il Milan, nel posticipo serale, ha espugnato il terreno del Bentegodi con il punteggio di 1 a 2. Nel primo pomeriggio pareggi in Lazio – Udinese, 0 a 0 il finale ed in Spezia -Cremonese che hanno impattato per 2 a 2. In virtù dei risultati della decima giornata, la graduatoria di serie A, vede , dietro il Napoli, i bergamaschi a due lunghezze, quindi il Milan a tre punti dalla vetta. Quarta posizione in condominio per Lazio e Udinese appaiate a quota 21. Da domani e fino a giovedì, spazio alla Coppa Italia.