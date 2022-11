NAPOLI – Cinque giocatori al Mondiale e quattro italiani chiamati da Mancini per le amichevoli con Albania e Austria

Benchè il campionato di serie A abbia chiuso i battenti per la lunga sosta dovuta al campionato Mondiale, come comunicato dalla SSCN, molti calciatori azzurri, per il momento, non andranno, in ferie; difatti, cinque giocatori partiranno per il Qatar, parliamo di Anguissa, Lozano, Zielinsky, Olivera e Kim e quattro parteciperanno alle due amichevoli della nazionale italiana, contro l’Albania e l’Austria, in calendario il 16 e 20 novembre prossimi. I convocati del Ct Mancini sono Di Lorenzo, Meret, Politano e Raspadori. Tutti gli altri, compreso mister Spalletti godranno di qualche settimana di meritate vacanze.