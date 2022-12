Gli interventi si Stefano Ceci, Xavier Jacobelli e Gaetano Imparato a Radio Marte

Stefano Ceci è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Ho sempre sostenuto che finchè sarebbe stato in vita Diego, né il Napoli, né l’Argentina, avrebbero vinto qualcosa di importante. L’Argentina l’anno scorso ha vinto la Copa America…quindi… Lo dico da anni. Molti amici possono testimoniare. Io credo molto ai numeri, alla cabala. Sono sensibile a questo genere di cose che spesso si legano a fatti che succedono nelle nostre vite. Con Maradona ancora tra di noi, non era possibile veder vincere le squadre con cui lui aveva trionfato.Un altro dettaglio… Maradona vinse il Mondiale in Messico e dopo qualche mese lo Scudetto col Napoli. La finalissima in Qatar si gioca domenica e il Napoli ha 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica…vediamo un po’ come va a finire. Io ci credo».

Il direttore Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Finalissima Argentina-Francia? Ci andrei con i piedi di piombo. Questo è un Mondiale che ci ha già dimostrato come tutto sia possibile. Questa Argentina, per certi versi, mi ricorda quella dell’ ’86 in Messico: Diego Armando Maradona e un collettivo al suo servizio che ne esaltava la classe. Il paragone, per carità, è un divertimento giornalistico ma la carriera di Messi si presta al gioco: i suoi trionfi, i suoi 6 Palloni d’Oro, la sua classe straordinaria, il numero che indossa, la fascia da capitano dell’Argentina…tutto concorre istintivamente ad accostarlo a Diego Maradona. Per l’Argentina conta solo che Messi sia arrivato al Mondiale nella migliore condizione possibile».

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Sono d’accordo col VAR a chiamata e col fuorigioco automatico. Sul fatto che ieri De Laurentiis, in Lega, abbia detto di dare maggiori poteri ai Presidenti dei club posso essere d’accordo fino a un certo punto. La Federcalcio è abbastanza ostaggio dei Presidenti. Bisognerebbe che tutti si dessero una regolata. Le innovazioni spinte da De Laurentiis, anche sotto l’aspetto imprenditoriale, vanno valutate e studiate. Mondiali? Questa sera la Croazia può creare difficoltà all’Argentina perché i sudamericani vanno a sprazzi. In alcuni momenti è come se non sapessero gestire le situazioni o si assentassero. Secondo me è partita da tripla. Il Napoli? Credo che, dopo le amichevoli disputate in Turchia, Raspadori abbia rafforzato la sua candidatura ad avere un ruolo determinante. Cresce a vista d’occhio anche Dembélé e si potrebbe ipotizzare una mediana a tre con Lobotka, il francese e Anguissa. Nelle due amichevoli ho visto un Osimhen bello carico e pronto a disputare la seconda parte del campionato. Ho visto lavorare bene anche Gaetano e Demme».