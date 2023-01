COPPA ITALIA – Milan fuori dalla competizione eliminato dal Torino, corsaro a San Siro per 1a 0, dts

Negli ottavi di finale di Coppa Italia, il Milan, ieri sera, a San Siro, è stato battuto dal Torino per 1 a 0, nel corso dei tempi supplementari, dopo che i novanta minuti regolamentari si erano chiusi sul risultato di 0 a 0. Match winner della serata Adopo, subentrato nella ripresa. E dire che il Torino era rimasto in dieci uomini dal 70esimo minuto, a causa dell’espulsione di Djidji. Malgrado la superiorità numerica e l’ingresso di tanti titolari, i rossoneri non sono riusciti a rimontare la rete dei granata e quindi escono mestamente dalla Coppa Italia, alla prima partita. Di contro la squadra di Juric accede ai quarti di finale.