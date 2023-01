Napoli-Cremonese si gioca ma c’è ipotesi porte chiuse: in corso sopralluogo dei vigili del fuoco

Allo stadio Maradona è in corso un sopralluogo che vede impegnati i vigili del fuoco, incaricati della prefettura e delegati della Lega Calcio, ovviamente presenti i dirigenti del Napoli.

In attesa di quella che è la decisione finale, si va verso il regolare svolgimento della gara con inizio alle ore 21 e diretta su Canale 5 ma si potrebbe optare per le porte chiuse per via dell’allerta meteo.

IlMattino.it