LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Ndombele in gran forma, titolarissimi deludenti

Meret 5,5: sui rigori non fa il miracolo, sui due gol subiti non sembra avere colpe.

Bereszynski 5: stasera ha dimostrato poca personalità nel proporsi ed anche una condizione atletica approssimativa, nonostante alla Sampdoria giocasse sempre.

Juan Jesus 6,5: gol di scaltrezza, dietro nel primo tempo ci mette più di una pezza…

Ostigard 5,5: va’ in difficoltà quando i guizzanti attaccanti della Cremonese lo puntano.

Olivera 5,5: difende male e attacca peggio. Impalpabile oggi…

Ndombele 7: è in grande forma, svolge le due fase in maniera ottimale. In questo momento sembra un giocatore tonico e di qualità che Spalletti farebbe bene a utilizzare di più…

Gaetano 5,5: il ruolo di regista non gli appartiene, infatti il ragazzo è spesso fuori posizione. Dimostra proprietà tecnica, ma avrebbe dovuto e potuto dimostrare di più.

Elmas 6,5: uscito lui il Napoli ha perso verve e l’energia che sapeva infondere alla squadra.

Zerbin 6: partita onesta la sua, prova a incidere, ma si fa apprezzare più per l’impegno che per la resa.

Raspadori 5,5: non trova le giuste misure in campo e sbaglia un gol clamoroso che avrebbe chiuso il match sul 3-1.

Simeone G. 5,5: segna un bel gol, ma se ne divora altri due davvero facili.

Lobotka 5,5: sbaglia il rigore che condanna il Napoli all’eliminazione. Quando è entrato in campo comunque non sembrava lui, lento e poco ispirato nella distribuzione del gioco.

Anguissa 5,5: non ha lo smalto dei tempi migliori nel passo. Sbaglia un gol clamoroso, anticipando fra l’altro Osimhen che era meglio piazzato a centro aria.

Politano 5: è vero, ci mette tanta voglia. Ma i risultati sono deprimenti. Ne indovina davvero poche…

Zielinski 5: ingresso in campo deleterio, perde palla e non sempre è lucido nella rifinitura.

Kim 6: c’era poco da difendere dal 2-2 in poi, infatti si fa vedere anche in avanti sui calci piazzati.

Osimhen 6: ingresso troppo tardi, sfiora il gol di testa. Viene servito poco e male dagli esterni.

di Vincenzo Letizia