IL FISCHIETTO – NAPOLI vs ROMA, dirigerà Orsato di Schio, al Var DI Bello

Scelto il direttore di gara della supersfida Napoli vs Roma in programma domenica sera al Maradona, quale posticipo della prima giornata del girone di ritorno. Si tratta del fischietto veneto Daniele Orsato della sezione arbitrale di Schio, (Vicenza). I suoi collaboratori saranno Tegoni e Baccini, in veste di assistenti di linea, Rapuano, come quarto uomo e per finire al Var agirà il duo Di Paolo e Maggioni. 36 i precedenti con l’arbitro vicentino in campo. Il Napoli ha conseguito, sotto la sua direzione 12 successi ,12 sconfitte e 12 pareggi. L’ultima sua apparizione risale al match dello scorso campionato Napoli – Milan 0-1.