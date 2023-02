Napoli, piccolo fastidio per Osimhen: dolore alla coscia al momento della sostituzione

Piccola preoccupazione in casa Napoli per le condizioni fisiche di Victor Osimhen. Il nigeriano, sostituito nel corso del secondo tempo da Spalletti, prima di sedersi in panchina ha infatti indicato la coscia destra allo staff medico. Impossibile fare una diagnosi in questo momento ma nella giornata di domani verranno fatti accertamenti, anche se non sembra essere niente di preoccupante

TuttoMercatoWeb.com