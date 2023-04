LE INTERVISTE – Milan, Brahim Diaz: “Risultato incredibile, ma manca ancora una partita. Ringrazio i tifosi”

Il trequartista del Milan Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 1-0 contro il Napoli: “Un passo alla volta, c’è ancora una partita e ci andiamo con un risultato incredibile”.

Vi trovate meglio con la difesa a quattro?

“Abbiamo giocato sempre così e, con questo sistema, siamo più vicini tutti e con le distanze giuste. Non importa il sistema, conta il lavoro sia in difesa che in attacco”.

E’ il momento migliore della tua carriera?

“Sono felice, ma ancora di più per la squadra. Vogliamo sempre di più e spero che il momento bello prosegua”.

Stai diventando un idolo dello stadio.

“Sono molto felice qua. Ringrazio i tifosi: insieme possiamo arrivare dove vogliamo”.

TuttoMercatoWeb.com