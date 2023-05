Clemente Mastella, Francesco Fimmanò, Antonello Perillo e Alessio De Giuseppe a Radio Punto Nuovo

Benevento, il sind. Mastella: “A Benevento qualcuno si è imbronciato perché ho festeggiato per il Napoli. Gli agguati ai tifosi azzurri negli altri comuni? Da criminali dello sport, bisogna condannare in tutti i sensi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento: “Ero negli spogliatoi nei primi due Scudetti, ero dirigente nel Napoli durante l’epopea Maradona. È stato bello rivivere la felicità di quei momenti, ho parlato con De Laurentiis e gli ho detto: sei uno dei pochi imprenditori italiani con gli attributi. Il calcio italiano è ormai in mano a i fondi stranieri. Ieri ho festeggiato col popolo napoletano a Benevento e mi dispiace vedere che una parte della tifoseria si sia imbronciata, ma noi dobbiamo essere una tifoseria sportiva. E io non posso eliminare una parte così importante della mia vita. Quello del Napoli è Scudetto del Sud? E’ uno Scudetto del riscatto, per tante cose. Al Nord sono saltati tanti imprenditori importanti, da Berlusconi a Moratti e passando per molti altri. Oggi, ripeto, il calcio italiano è in mano agli stranieri ed è bello vedere un Napoli riscattare il Sud, grazie ad un presidente illuminato. Gli agguati ai tifosi napoletani nelle altre città? Deprecabile, una cosa da criminali dello sport. Cose di questo genere e fare contrasto è qualcosa di inelegante, mentre gli agguati e pestare qualche tifoso del Napoli in festa è da condannare in tutti i sensi”.

Salernitana, l’avv. Fimmanò: “Complimenti al Napoli doverosi, ci mancherebbe. Festeggiare dopo Napoli-Salernitana ha portato qualcosa in più dal punto di vista coreografico”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana: “I complimenti della Salernitana al Napoli sono stati doverosi, ci mancherebbe. Questa vittoria dello Scudetto è stata talmente straordinaria, che in realtà è arrivata già da 4 mesi. Non possiamo nascondere che, da tifoso del Napoli, siamo tutti dispiaciuti della grande opportunità non colta in Champions. Per farvi capire, avevo già preso i biglietti per Istanbul. Ora andrò a vederla comunque (ride ndr). Eravamo molto competitivi, ma ci può stare. I primi due Scudetti li ho vissuti in pieno, questo ovviamente un po’ meno. Ero al San Paolo sia nell’87 che nel ’90. Napoli è una città in crescita oggi e questo è un qualcosa di importante per tutto il movimento. Iervolino proverà ad emulare De Laurentiis? Il nostro modello è ancora molto diverso, quello della Salernitana è un modello che non trae dal club il suo fiore all’occhiello. Iervolino rappresenta un po’ lo Zuckerberg italiano, che arriva al club dopo successi straordinari. E nei prossimi mesi vedrete un modello organizzativo diverso. De Laurentiis, invece, ha rinunciato a investimenti sulle strutture, mentre noi vorremmo partire da lì. L’Arechi e il villaggio dello sport per noi sono alla base. Il progetto è un po’ diverso. Napoli gode di una diversa quantità di tifosi nel mondo, mentre la Salernitana ha un bacino di utenza diverso. La vittoria dello Scudetto dopo la Salernitana? Ha dato qualcosa in più dal punto di vista coreografico, con il doppio stadio e tutto. A livello organizzativo è stato meglio questo che lo Scudetto dell’87 o del ’90. Siamo dinanzi ad un trionfo unico, vinto dal Napoli a gennaio dopo la Juventus”.

Perillo: “Ringrazio la Salernitana per averci fatto vivere una serata inimmaginabile ieri. L’immagine dello Scudetto è De Laurentiis costretto ad uscire di nascosto durante il ritiro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, vicedirettore TGR Rai: “L’immagine di ieri sera allo Stadio è stata unica. Ringrazio la Salernitana e Dia per averci fatto vivere una serata inimmaginabile ieri, con questo doppio stadio collegato tra Udine ed il Maradona. La rete di Osimhen ha dato il via ad un delirio meraviglioso, è stata una gioia forte e bellissima. L’immagine di questo Scudetto è De Laurentiis costretto ad uscire quasi di nascosto durante il ritiro di Dimaro. Non c’era fiducia nel progetto Napoli, assurdo ma vero. La piazza si era ormai adombrata e spaventata, e invece il campo ha avuto ragione. Sono passati nove mesi e poi è arrivato lo Scudetto. Il calcio è specchio della vita, non bisogna mai dare nulla per scontato e bisogna sempre avere fiducia. De Laurentiis ha preso il Napoli dal fallimento e ha portato questa squadra ad altissimi livelli. Questo risultato è suo più di qualsiasi altro”.

DAZN, De Giuseppe: “L’immagine più bella di ieri è stato il pianto di Kvaratskhelia. Gollini mi ha strappato la camicia! Alla fine di tutto, mi sono sdraiato a terra e mi sono commosso anche io”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN: “L’immagine più bella è stato il pianto di Kvaratskhelia nello spogliatoio… Poi non parliamo di Gollini che mi ha strappato la camicia (ride ndr). Però tutta l’esperienza è stata indescrivibile, la rete di Osimhen è stata la più bella che abbia mai visto per emozione e atmosfera. Alla Dacia Arena si è avvertita la liberazione di un popolo intero. Tutti in quel momento volevano soltanto quello ed è arrivato: è stato incredibile. L’azzurro più scatenato nello spogliatoio? Da Starace me lo aspettavo (ride ndr). Lozano però è quello che mi ha più sorpreso! Lui e Zielinski hanno fatto l’impossibile, erano incontenibili! Il volto di Spalletti? Ai nostri microfoni si è commosso. Poi ha dato un bacio profondo sul volto a Giovanni Di Lorenzo, che è il volto e il simbolo di questo Napoli. Poi ha salutato tutti i presenti ad Udine, ha avuto una parola per tutti. Io neanche ho realizzato di aver raccontato tutto ciò, mi sono sdraiato a terra alla fine di tutto e mi sono commosso”.