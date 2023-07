Napoli, fissate le date delle amichevoli estive

Gli azzurri, impegnati nel ritiro a Dimaro (in Trentino Alto Adige) pensano già alla stagione che verrà. Infatti, il Napoli vuole riconfermare lo scudetto vinto in largo anticipo con Luciano Spalletti. Anche se non sarà facile, la squadra di De Laurentiis punta a questo obiettivo e di conseguenza alla qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, la società partenopea ha già fissato le prime due amichevoli estive che serviranno soprattutto a Rudi Garcia per poter costruire un’idea di gioco da mettere in atto nella prossima stagione. Gli azzurri affronteranno l’ASD Anaune Val di Non, società che milita in Eccellenza. La sfida è in programma il 20 luglio alle ore 18:00. Anche lo scorso anno, il Napoli affrontò questa squadra, battendola per 10-0 con uno scatenato Kvaratskhelia.

Un’altra amichevole in programma è quella contro la Spal, retrocessa quest’anno in Serie C ma con un passato nella massima serie. La sfida è in programma il 24 luglio alle ore 18.00. Napoli e Spal si sono affrontate nove volte nella loro storia, ma mai in una amichevole. L’ultimo precedente è del 2019/20 in Serie A. Entrambe le sfide si disputeranno allo stadio comunale di Dimaro.

Una volta terminato il ritiro a Dimaro, gli azzurri si sposteranno come ogni anno a Castel di Sangro (in Abruzzo) dal 28 luglio al 12 agosto. Non è escluso che in questo periodo vengano organizzate e ufficializzate nuove amichevoli.

