Zedadka saluta il Napoli: l’esterno algerino vola in Lussemburgo

Un campione d’Italia vola in Lussemburgo: Karim Zedadka lascia il Napoli. L’esterno cresciuto nella Primavera di anni 23 è ufficialmente un nuovo giocatore del Football Club Swift Hesper, società lussemburghese con sede nella città di Hesperange che milita nel massimo campionato locale.

Zedadka è rimasto nell’organico azzurro la scorsa stagione, un po’ a sorpresa, trovando però zero spazio durante la stagione, sia in Champions League che in campionato, con Luciano Spalletti. Dopo il pre-campionato ancora in azzurro, ora riparte dal Lussemburgo.

