Calciomercato, la Strega cede Letizia, Schiattarella e Acampora

Si è chiuso il calciomercato del Benevento e il direttore tecnico Marcello Carli imprime una importante accelerata ad alcune trattative: Schiattarella va al Potenza a titolo definitivo e Letizia si trasferisce in prestito alla Feralpisalò. Negli ultimi minuti chiude anche per Acampora in prestito al Bari con opzione di riscatto.

In entrata arriva il centrocampista Simonetti a titolo definitivo dall’ Ancona.

Nulla di fatto per il colombiano Tello che resta per il momento in giallorosso.