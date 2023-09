Contro il Genoa inizierà il tour de force della squadra partenopea con 7 gare in 20 giorni

Con il match contro il Genoa, partirà per il Napoli un tour de force che lo vedrà in campo ben 7 volte in soli venti giorni, tra campionato e Champions. Cinque gare di serie A e due in Europa per la più prestigiosa competizione continentale. Si comincia domani sera per terminare l‘8 ottobre contro la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Sette partite che ci diranno tutta la verità sul Napoli di Rudi Garcia. Ecco qui di seguito il calendario completo di questo cammino ravvicinato degli azzurri:

Genoa-Napoli sabato 16 settembre ore 20.45

Braga-Napoli mercoledì 20 settembre ore 21

Bologna-Napoli domenica 24 settembre ore 18

Napoli-Udinese mercoledì 27 settembre ore 20.45

Lecce-Napoli sabato 30 settembre ore 15

Napoli-Real Madrid martedì 3 ottobre ore 21

Napoli-Fiorentina domenica 8 ottobre ore 20.45.

Dopo la sfida con i gigliati ci sarà una nuova sosta per dare spazio alla Nazionale di Spalletti, che il 14 di ottobre affronterà Malta in casa.