ANTICIPI DEL SABATO DI A – Settima giornata, Napoli e Inter a raffica su Lecce e Salernitana, Milan o k

Vincono tutte le maggiori big del campionato negli anticipi del sabato di serie A, valido per la settima giornata. Inizia il Napoli, con una straordinaria quaterna rifilata al Lecce, in terra salentina, quindi il Milan regola, per 2 a 0, una Lazio in netta crisi di identità, alla sua quarta sconfitta in sette gare, infine ci pensa Lautaro Martinez a travolgere la Salernitana con quattro reti personali. Il bomber argentino sale a quota 9 nella classifica cannonieri. Oggi altre quattro partite, si riparte da Bologna – Empoli, all’ora di pranzo per finire con Roma -Frosinone alle 20,45. Ma il match clou di questa domenica è senza dubbio Atalanta – Juventus che va in scena alle 18.Mentre l’altra gara in programma alle 15 è Udinese – Genoa. La giornata si chiuderà domani con gli ultimi tre posticipi.