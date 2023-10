Victor Osimhen risentito dalle parole del presidente pronunciate al suo indirizzo

Sembra proprio che il rapporto tra l’attaccante nigeriano ed il patron azzurro si sia incrinato notevolmente, dopo l’intervista rilasciata da De Laurentiis, ieri alla stampa. Vari gli argomenti trattati ,tra cui si è parlato anche del bomber azzurro, attualmente fermo ai box per l’ennesimo infortunio subito con la Nigeria, che gli farà saltare ben sei partite. Ebbene Victor Osimhen, venuto a sapere di quanto detto su di lui dal massimo esponente del club, riguardo al rinnovo del contratto, non ha affatto gradito quelle parole. Il presidente ha dichiarato ai giornalisti che aveva un accordo verbale con il giocatore tramite una semplice stretta di mano, poi sembra che le cose siano cambiate e l’attaccante non ha voluto più intavolare alcun discorso in merito. Insomma De Laurentiis ha fatto capire che il giocatore non ha inteso rispettare quell’accordo non scritto, per un suo capriccio. Questo ha suscitato la reazione del calciatore e del suo procuratore Calenda. Dunque la telenovela continua.