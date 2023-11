LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Kvara e Raspadori polveri bagnate, Politano trascinatore

Meret 6 – Respinge sui piedi di Fofana il tiro che provoca la rete del pareggio tedesco, per il resto ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 6.5 – Spinge costantemente e, molte volte, nell’ area di rigore avversaria è tra gli azzurri più pericolosi.

Rrahmani 6 – Pericoloso di testa nell’area avversaria, difende bene di posizione, ma soffre talvolta, in rincorsa, la velocità degli attaccanti dell’Union.

Natan 6 – Sfortunato sul suo colpo di testa che finisce sul palo. Anche lui soffre talvolta la velocità di Becker e compagni.

Mario Rui 6.5 – Si propone pure lui con frequenza, a supporto dell’azione offensiva, ed è pure abbastanza ispirato nei dialoghi palla a terra e negli assist.

(Olivera s.v.)

Anguissa 6 – Parte molto bene, soprattutto in fase offensiva, dove si propone spesso come prezioso supporto all’azione d’attacco. Cala d’intensità nel corso del match.

Lobotka 5.5 – Meno preciso del solito e in difficoltà nel trovare spazi di giocata illuminanti.

(Simeone 6 – Aggiunge presenza in area di rigore e si batte come può.)

Zielinski 6 – Appare abbastanza dinamico dal punto di vista atletico, ma non riesce a trovare la giocata decisiva necessaria a concretizzare la superiorità tecnica sugli avversari.

(Cajuste s.v.)

Politano 7 – Vero e proprio trascinatore del Napoli di questa prima fase di stagione, salta gli avversari come birilli e riesce pure a trovare il gol del momentaneo vantaggio.

(Lindstrom s.v. Come al solito, qualche sprazzo di qualità, ma ha sempre troppo poco tempo per incidere seriamente.)

Raspadori 5.5 – Sempre utile il suo apporto alla manovra offensiva, ma stasera vede poco la porta.

Kvaratskhelia 6 – Quando ha la palla, l’impressione è sempre quella che possa incidere sul risultato, ma tra dribbling, sterzate e conclusioni più o meno valide, non riesce a trovare la via della rete.