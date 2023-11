LA PARTITA – Real Madrid-Napoli 4-2, azzurri sconfitti al Bernabeu

Il Napoli perde 4-2 al Bernabeu. Gli azzurri aprono le marcature con Di Lorenzo, ma il Real risponde con Rodrigo e poi con Bellingham. Nella ripresa il Napoli trova il pari con Anguissa, ma la squadra di casa risponde con Nico Paz e Rodrigo.

PRIMO TEMPO

Al 10’ passa in vantaggio il Napoli con Simeone, che viene servito da Di Lorenzo e spedisce il pallone in rete. Dopo solo un minuto pareggia il Real Madrid con Rodrygo. Al 22’ passa in vantaggio il Real Madrid con Bellingham con un colpo di testa. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero. Al 46’ conclusione di Zielinski dalla distanza, ma il pallone viene deviato e termina di poco alto.

SECONDO TEMPO

Al 47’ arriva il pareggio del Napoli con un gran gol di Anguissa. Al 76’ grande parata di Meret su un colpo di testa di Rodrigo. All’84’ torna in vantaggio il Real Madrid con un gol da fuori area di Nico Paz. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero. Al 93’ c’è anche il quarto gol del Real con Joselu.

IL TABELLINO

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz. A disp. Fran, Canizares, Nacho, Joselu, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Mario Martin, Nico Paz, Gonzalo, Theo Zidane. All. Ancelotti

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmini, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp. Contini, Gollini, Elmas, Osimhen, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori. All. Mazzarri

Arbitro: Letexier (VAR: Brisard)

Ammoniti: Zielinski, Cajuste

Mariano Potena