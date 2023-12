SERIE A – CAMPANIA INFELIX, Napoli e Salernitana k o, entrambe col punteggio di 3 a 0 per gli avversari

Una giornata di serie A da dimenticare al più presto per le due formazioni campane di Napoli e Salernitana, entrambe battute col punteggio di 3 a 0 da parte, rispettivamente, di Inter e Fiorentina. La situazione in classifica si mette male per azzurri e granata. I partenopei, attualmente quinti, sono fuori dalla zona Champions, mentre i corregionali sono in piena zona retrocessione relegati all’ultimo posto con soli 8 punti conquistati in 14 giornate. Per l’ennesima volta il Maradona si è rivelato, per il Napoli, un autentico tabù che non si riesce a sfatare, contro i nerazzurri è arrivata la quinta sconfitta interna stagionale tra campionato e Coppa, che rappresenta il peggior risultato degli ultimi venti anni. Lazio, Fiorentina, Empoli e Inter in A hanno passeggiato, in quel di Fuorigrotta, demolendo quel fortino che un tempo era il punto forte degli azzurri. Ieri sera non ha brillato nessun giocatore di Mazzarri, anzi, talenti del calibro di Kvaratskhelia e Osimhen sono risultati tra i peggiori in campo, offrendo una prestazione molto ma molto deludente dal primo all’ultimo minuto. Ora occorre rimboccarsi le maniche e fare un bagno di umiltà per tentare di conquistare i punti necessari per raggiungere il traguardo della quarta posizione utile per confermarsi, l’anno prossimo, nella maggiore competizione continentale, il che, vista la situazione, non sarà ovviamente semplice. Per quanto riguarda la seconda compagine campana, ancora più difficile rimettersi in corsa per non retrocedere; quando sembrava che il successo sulla Lazio avesse ridato fiducia e morale alla formazione di Pippo Inzaghi, ecco di nuovo la ricaduta con l’ennesima battuta d’arresto di questa prima parte di campionato. Per i granata, il cammino è in grossa salita e le gambe per percorrere tale salita sembrano venir meno partita dopo partita. Bisognerà intervenire sul mercato di gennaio con la speranza di reperire un paio di giocatori di esperienza che possano dare il contributo giusto per invertire la rotta.