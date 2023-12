IL PUNTO SULLA A – 14esima giornata, Napoli all’Inferno, Inter in Paradiso, nerazzurri di nuovo primi, la Roma al quarto posto

La domenica calcistica della quattordicesima giornata di A ha ridato all’Inter il primato solitario in classifica, grazie al sonante successo sul Napoli, per 0 a 3, al Maradona che fa uscire gli uomini di Walter Mazzarri dalla zona Champions, infatti, ieri, la Roma vittoriosa, a Reggio Emilia, con il Sassuolo per 1 a 2, si è impossessata della quarta posizione, in virtù della migliore differenza retri rispetto agli azzurri. Negli altri incontri successo per la Fiorentina, 3 a 0 alla Salernitana, quindi pari spettacolare per 3 a 3 tra Udinese e Verona e per 1 a 1 tra Lecce e Bologna. Per la cronaca, il turno avrà il suo epilogo, questa sera con il Monday Night di Torino – Atalanta.