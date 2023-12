MONDAY NIGHT DI A – L’ex Duvan Zapata affonda l’Atalanta che cade a Torino per 3 a 0

Successo importantissimo per il Torino, in casa, ieri, nel Monday Night di serie A, valido quale ultimo posticipo della quattordicesima giornata. I granata di Juric hanno battuto l’Atalanta per 3 a 0, assestandosi al decimo posto in graduatoria, ad un solo punto proprio dai bergamaschi. Mattatore della gara l’ex Duvan Zapata, autore di una doppietta, mentre l’altra rete è stata siglata da Zanabria su penalty. Questa sera torna la Coppa Italia con la prima partita secca degli ottavi di finale della manifestazione tricolore; in campo, all’Olimpico di Roma, Lazio e Genoa. Domani toccherà a Fiorentina e Parma, al Franchi di Firenze.