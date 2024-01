Calciomercato Benevento: idea Lunini per l’ attacco. A centrocampo piace Maita

È tempo di mercato ma non sempre le situazioni offrono opportunità vantaggiose e sono migliorative. Nel caso del Benevento bisogna fare particolarmente attenzione ad una rosa che è già molto nutrita e rischia di appesantirsi ulteriormente. Ci sono operazioni che andrebbero fatte ma non è semplice per il direttore Carli. Al momento non si può parlare di affondi, ma dopo il summit con il presidente Vigorito e Auteri, gli obiettivi sono ben delineati.

L’ attacco è il ruolo dove si cercherà di fare qualcosa. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Lunini della Reggiana e Magnaghi in forza alla Lucchese. Il primo avrebbe il gradimento di Auteri che lo conosce bene per averlo avuto nel Matera. Il discorso non è semplice perché sul calciatore è forte la concorrenza di Perugia, Entella e Spal.

Per il centrocampo piace Maita del Bari. Altra vecchia conoscenza di Auteri.

In difesa bisogna capire cosa succederà a Pastina. In caso di cessione, numericamente il Benevento dovrà fare qualcosa.

Sul fronte uscite Catania e Cosenza sono i club che mostrano maggiore interesse per Tello.