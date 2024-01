Cesari su Napoli-Inter: “Primo giallo a Simeone non c’era, male la gestione dei cartellini”

Dagli studi di Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato così l’arbitraggio della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter.

Inevitabile soffermarsi in particolare sui due gialli a Simeone: “Non credo che il primo fallo fosse da ammonizione. C’è un aggancio a Calhanoglu, ma l’Inter è appena ripartita e non è un’azione pericolosa. Sul pestone, c’è un suggerimento del quarto uomo: probabilmente Rapuano non aveva capito che era Simeone che aveva appena ammonito. La gestione dei cartellini non mi è piaciuta”.

TuttoMercatoWeb.com