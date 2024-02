IL PUNTO SULLA A – 24esima giornata – Nelle zone alte vincono tutte, Napoli nuovo k o, il quarto posto si allontana

Tranne che per il match di questa sera tra la Juve e l’Udinese, la 24esima giornata di A si è conclusa con i successi, nelle zone alte della classific, di Milan, 1 a 0 sul Napoli, dell’Aatalanta, 4 a 1 al Genoa, a Marassi, della Fiorentina, 5 a 1, in casa, con il Frosinone, del Bologna, al Dall’Ara, 4 a 0 al Lecce ed infine della Lazio 3 a 0 a Cagliari, peraltro, con il 200esimo gol di Ciro Immobile in massima serie. L’altro riusultati della domenica ha visto il pari senza reti tyra Monza e Verona. Con la sconfitta della squadra di Mazzarri. a San Siro, si acuisce la crisi del Napoli, il quale, ora, deve compiere una vera e propria impresa per centrare l’obiettivo zona Champions che, oggi, si allontana ulteriormente.