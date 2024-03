LA PARTITA – Napoli-Torino 1-1, solo un pari al Maradona

Il Napoli non va oltre l’1-1 al Maradona contro il Torino. Nella ripresa apre le marcature Kvaratskhelia, ma risponde il Torino con Sanabria.

PRIMO TEMPO

Al 14’ Kvaratskhelia prova la conclusione a tu per tu con Milinkovic-Savic che però intercetta e spedisce in angolo, sugli sviluppi dello stesso ci prova Osimhen di testa, il pallone termina di poco fuori. Al 28’ grande parata di Meret su un gran tiro di Zapata. Al 43’ Politano serve con un cross Kvaratskhelia, il georgiano effettua un colpo di testa al volo, ma ci arriva ancora Milinkovic-Savic. Al 45’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 62’ passa in vantaggio il Napoli con Kvaratskhelia, che viene servito da Mario Rui e in abilitata spedisce il pallone in rete. Al 64’ trova il pari il Torino con Sanabria, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo va a segno in rovesciata. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (35′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (23′ st Traoré); Politano (23′ st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Contini, Gollini, Natan, Rrahmani, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker. All. Calzona.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (31′ st Sazonov), Buongiorno, Masina; Bellanova (44′ st Lazaro), Linetty (44′ st Vojvoda), Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri (17′ st Sanabria), Zapata. A disp. Gemello, Popa, Kabic, Okereke, Savva. All. Paro.

Arbitro: Orsato di Schio

Reti: 16′ st Kvaratskhelia (N), 19′ st Sanabria (T)

Ammoniti: 32′ pt Zapata (T), 36′ pt Osimhen (N), 39′ pt Juan Jesus (N), 45+3 pt Buongiorno (T)

Mariano Potena