ANTEPRIMA PARTITA BARCELLONA vs NAPOLI – La squadra di Calzona, in Spagna, per compiere l’impresa

Poco più di 24 ore al match di ritorno di Champions League, col Barcellona di Xavi, valido per il passaggio ai quarti della prima manifestazione continentale. Si ripartirà dal pari, per 1 a 1, del Maradona. Dunque, per passare il turno entrambe le squadre devono solo vincere, o al limite in caso, ancora di parità, dopo 120 minuti di gioco, sperare nella lotteria dei rigori. I partenopei vanno alla ricerca della seconda qualificazione ai quarti consecutiva, dopo quella dello scorso anno. Naturalmente, non sarà facile, pur se i catalani avranno divese assenze importanti. A prescindere, si tratta sempre di una vera impresa, eliminare una formazione blasonata ed abituata a vincere nelle coppe europee come l’eterna rivale del Real Madrid, non è assolutamente un gioco da ragazzi Del resto, i precedenti parlano chiaro: il Napoli non ha mai battuto i blaugrana ed è stato regolarmente buttato fuori sia in Champions che in Europa League. Dal canto suo, il Barça, cercherà di ritornare tra le prime otto d’Europa dopo 4 anni: l’ultima volta era successo nella stagione 2019-20. Xavi manderà in campo la migliore formazione possibile attualmente che, nonostante le defezioni, rappresenta ugualmente un undici da prendere con le molle. Calzona si affiderà agli uomini più in forma del momento, su tutti il talento georgiano, in condizioni smaglianti, che in avanti, ovviamente, farà coppia con Osimhen, il quale sarà attorniato da almeno due marcatori, lasciando qualche spazio in più a Kvaratskhelia. A centrocampo, Traorè dovrebbe partire titolore al posto di uno Zielinski completamente spento. Mentre in difesa tornerà Rrahmani, ripresosi dall’infortunio, affiancando nuovamente il brasiliano Juan Jesus, ormai titolare. Dunque, le due possibili formazioni che vedremo domani sera saranno le seguenti:

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski. All.: Xavi.