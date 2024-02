Antonio Conte a De Maggio: “Non nascondo che la piazza di Napoli mi affascina, prima o poi, ci andrò per vincere”

Antonio Conte, come è noto, è stato sempre il sogno del presidente De Laurentiis che lo aveva già contattato dopo l’esonero di Garcia, ricevendo, tuttavia, un rifiuto. Per la prossima stagione l’ex Juve è conteso dal club partenopeo e da quello rossonero. L’imprenditore cinematografico ed il mister pugliese hanno parlato da vicino in diverse occasioni, instaurando un buonissimo rapporto. Intervistato, tempo fa, dal direttore di Radiogol Walter De Maggio, Conte disse:

‘Caro Walter, non ti preoccupare, la piazza mi ha sempre affascinato e prima o poi verrò a Napoli per vincere”.

All’epoca dell’intervista, però, gli azzurri non si erano ancora fregiati del terzo scudetto. Il tecnico di Lecce è sicuramente un vincente e sente che anche a Napoli potrebbe fare benissimo ma non credo che verrà, all’ombra del Vesuvio, già dalla prossima estate, nè, tantomeno, andrà a Milano. Questa è una mia sensazione, poi, nel calcio, mai dire mai, tutto e il contrario di tutto può accadere.