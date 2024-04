MONZA vs NAPOLI – Calzona pensa ad un ritorno da titolare di Natan, al posto di Juan Jesus

Per la difficile trasferta odierna di Monza, il Napoli ha recuperato gli infortunati Ngonge e Kvaratskelia, concocati per questa partita, da Calzona. Il primo, probabilmente, andrà in panchina, mentre il georgiano sicuramente rientrerà nella formazione titolare. Non farà parte della spedizione brianzola, invece, Lindstrom, rimasto a Napoli, a causa di una lombalgia. Rispetto all’infausta gara con i bergamaschi, il tecnico azzurro farà dei cambiamenti e ieri gli è balenata l’idea di un rientro in squadra del difensore centrale brasiliano Natan che manca dal terreno di gioco, per infortunio, dal lontano 19 dicenbre quando giocò in Coppa Italia contro il Frosinone. Se così fosse, prenderebbe il posto di Juan Jesus. Ovviamente, al momento, è solo un’ipotesi ma non è detto che non diventi realtà. Peggio di quanto stanno facendo, attualmente, i difensori partenopei non può fare. Natan, tuttavia, non è nei piani futuri della società, per cui, sarà ceduto, molto incerta, la posizione del danese che, finora non ha convinto, però si tratta di un calciatore di assoluta qualità e potrebbe anche restare per dargli una seconda opportunità, affinchè possa esprimere tutte le doti mostrate in Germania.