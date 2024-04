IL PUNTO SULLA A – 32esima giornata, una domenica all’insegna dei pareggi che mantengono inalterata la classifica, paura per Ndicka

Ad eccezione dei posticipi del Monday Night, di questa sera, la 32esima giornata di serie A è andata in archivio all’insegna dei pareggi, infatti, in questo turno hanno, vinto soltanto la Lazio, contro la Salernitana ed il Lecce con l’Empoli, poi tutte le altre gare del sabato e la domenica sono terminate col risultato nullo. Manca all’appello, tuttavia, il match di Udine, tra i bianconeri di casa e i giallorossi capitolini, sospeso al minuto 72, sul punteggio di 1 a 1, a causa di un malore patito dal centrale della Roma Ndicka. Il calciatore ha avvertito un forte dolore al petto e poi è caduto a terra, lasciando il terreno di gioco in barella. Il direttore di gara ha, immediatamente, fermato la gara, chiedendo l’intervento dei medici. Quindi, la squadra della capitale non se l è sono sentita di continuare la partita ed in concerto con l’arbitro e i giocatori di casa, si è deciso così di sospendere definitivamente la partita, che ripetiamo era sull’1 a 1. Ndicka è stato ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove ha effettuato gli esami, in codice giallo. Per fortuna, non si è trattato di infarto ed il calciatore non è in pericolo di vita ma resterà sotto ossevazione per qualche giorno. Tornando al calcio giocato, la giornata di ieri ha registrato i seguenti risultati:

Napoli – Frosinone 2-2

Sassuolo – Milan 3-3

Inter Cagliari 2-2

Pertanto, la classifica resta invariata ma il Napoli ha sprecato l’ultima occasione per sperare in una qualificazione Champions, per gli azzurri, resta, però, possibile raggiungere un posto in Europa o Conference League, mentre ai nerazzurri di Inzaghi, basterà vincereil derby della Madonnina, nel prossimo turno, per aggiudicarsi la seconda stella.