Scozzafava, De Maggio, Gentile, Ugolini, Orsi, Vigliotti, Birocchi, Causio, Lapenna a Kiss Kiss Napoli

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Al di là del punto che rende il Napoli primo in classifica, ma è il segnale della nuova era che è cominciata. Non tutti credevano, a livello nazionale, che il Napoli cominciasse sin da subito a dare una dimostrazione di grande serietà e che diventasse il figlio del suo allenatore. Una voce importante in questo campionato il Napoli ce l’avrà. Molti non pensavano che Conte potesse incidere così tanto e la sua incidenza la stiamo notando dal punto di vista caratteriale. Il Napoli ha pagato a caro prezzo il disastro della scorsa stagione e quest’anno può godere della settimana tipo concentrandosi esclusivamente sul campionato. Fin’ora è stata una fase d’assestamento perchè son cambiate tante panchine e nessuna delle squadre di vertice ha impressionato tanto. L’Inter resta la squadra più solida ed attrezzata, ma sarà un campionato più avvincente ed il Napoli reciterà la sua parte. Lukaku o Osimhen? Il nigeriano è più un animale d’area, è più istinto, ma forse Lukaku è più funzionale di Osimhen per il Napoli”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Fino a ieri abbiamo assistito ad un primo campionato tra mercato aperto e pause per le nazionali. In questo primo campionato il Napoli è campione d’Italia. Di fatto ora comincia il secondo, tornano le coppe europee e certe competizioni tolgono qualcosa al campionato. Lukaku? Quello che ispira Kvaratskhelia, che è leader in campo, che fa due goal in due partite, per me non solo è più forte, ma è anche più funzionale rispetto ad Osimhen. Ameremo sempre Osimhen, ma il nigeriano incideva anche in negativo, mentre non vedo atteggiamenti negativi di Lukaku. Non a caso Lukaku era del Chelsea, piaceva non solo al Napoli, mentre Osimhen alla fine è finito al Galatasaray, non lo voleva nessuno e non solo per le cifre dell’affare. Fallo di Zappa su Kvaratskhelia? E’ da giallo, punto, non c’entra niente che sia arrivato dopo venti secondi”.

Riccardo Gentile, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo sottolineato poco l’intervento falloso di Zappa su Kvaratskhelia dopo venti secondi. L’intervento è stato deciso e il giallo poteva starci, però la gara di ieri ha fatto emergere diverse cose interessanti. Il Napoli ha vinto una partita pur avendo giocato con una squadra che ha dato più del 100%. Ho visto un Cagliari che è riuscito a tener testa per sessanta minuti al Napoli, ha giocato alla pari. Il Cagliari ha fatto una partita enorme e parecchie squadra avrebbero lasciato i punti a Cagliari, ma il Napoli no. Poi il Cagliari è crollato sul raddoppio di Kvaratskhelia. Ieri il Napoli m’ha dato una grande sensazione di forza, poi ha saputo anche soffrire e quella è una grande qualità. Juve-Napoli? Sarà un test molto interessante, ma sarà bello vedere Conte a Torino da allenatore del Napoli. Forse la Juventus sta palesando un problema di realizzazione, poi arriverà dalla gara di Champions. Lukaku fece 21 goal a Roma l’anno scorso e il suo dovere lo fece”.

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha dimostrato di saper soffrire nei momenti di difficoltà ed era ciò che ha sempre chiesto Conte ai suoi. C’è tanto da lavorare, ma non solo per il Napoli. Tutte hanno palesato qualche lacuna in fase di costruzione. Meret sta facendo la differenza e serve anche la qualità del singolo per uscire tutti insieme dalle difficoltà. Vanno sottolineati anche i meriti del Cagliari che avrebbe meritato almeno un goal. Il Napoli è tornato a casa con tante convinzioni in più. Meret? Quando un portiere gioca con una difesa a tre davanti può avere la testa più libera in fase d’impostazione. Io mi sto convincendo che Conte difficilmente si staccherà dalla difesa a tre”.

Fernando Orsi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Son sempre stato un fautore di Meret, l’ho sempre difeso in maniera ferrea. Io mi incatenerei per Meret, per me è un portiere valido. Nell’anno dello scudetto doveva andare allo Spezia, poi rimase a Napoli e fu tra i protagonisti del tricolore. Tra dare ed avere Meret ha più dato, mi piace come para e come sta in porta. Mi sembra un portiere anni ’80 per come sta in porta. McTominay e Gilmour? Uno dei due diventerà titolare, McTominay ha una caratura internazionale molto importante. L’alternanza è importante affinchè i titolari non si sentissero titolari a tutti i costi. Giocare una volta a settimana aiuta a prendere decisioni con più calma. La difesa a tre giova a Meret? Nella costruzione dal basso non cambia nulla, i giocatori devono prendersi le responsabilità, poi se si va dal portiere è per necessità e non per scrollarsi di dosso le responsabilità”.

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il tweet della collega sui napoletani? Non è la prima che lo fa e non sarà l’ultima, ma ci sono gli estremi per poter ricorrere ai provvedimenti disciplinari del caso. Non ho il piacere o il dispiacere di conoscerla, ma riceverà le conseguenze del caso. E’ di una tristezza allucinante scrivere una roba del genere. Certe cose fanno imbufalire, mantenere il self control è dovuto, ma in questi casi vien voglia di andare oltre. Spero che quest’esperienza possa insegnare qualcosa a questa collega”.

Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tweet della collega sarda contro i napoletani? Ho sentito la collega, perchè è assurdo che una persona scriva certe cose. Conosco la collega, è una persona pacifica e m’è sembrato strano avesse detto certe cose così gravi. Ho chiamato la collega che mi ha detto ‘ho fatto un errore, la conversazione era privata ed è finita sui social, ma non volevo dire questo’. Sono totalmente esterefatto, se potessi chiederei scusa da parte dei giornalisti della mia regione. E’ una cosa talmente assurda questa che è stata scritta che ora sentiremo di nuovo la collega e capiremo cosa fare. A me interesserebbe, se fosse possibile, non dare eccessivo significato a questa cosa. Siamo persone e si può anche sbagliare”.

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Pesa tanto, il Napoli sta molto meglio della Juventus perchè ha inserito un giocatore che non a caso Conte ha voluto a tutti i costi che è Lukaku. Ieri ho visto la determinazione, la voglia di vincere e quel qualcosa in più che Conte riesce a dare ai suoi ragazzi. La Juventus dovrà fare una gran partita, se gioca come fatto ad Empoli diventa complicato per i bianconeri. La mancanza di coppe europee per il Napoli? Dà delle energie importanti, poi Conte quando ha la settimana a disposizione trae il meglio da tutti. Anguissa-Lobotka? Tra le migliori coppie di centrocampisti che ci siano in giro. Conte è entrato nella testa dei ragazzi, ieri ho visto anche soffrire il Napoli. Kvaratskhelia, Lukaku, i centrocampisti, Buongiorno, ma anche Meret ha fatto cose strepitose. Se vai ad analizzare la rosa del Napoli abbiamo il dovere di dire che è una signora squadra. Quando hanno fatto goal sono andati tutti ad abbracciare l’allenatore, questo è importantissimo”.

Stefania Lapenna, giornalista di Unione Sarda, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mio tweet contro i napoletani? Quando ho scritto la parola ‘Vesuvio’ è perchè era in trend topic su Twitter, ma non ho mai cantato certi cori, anzi, sono stata la prima a condannarli. Ho scritto l’hashtag CagliariNapoli e Vesuvio solo perchè erano nei topic trend. Mi son fatta prendere troppo la mano su alcuni commenti offensivi nei miei riguardi. Ho ricevuto messaggi privati in cui mi scrivevano ‘zitta pecora sarda e vai a mungere le pecore’. Già ieri sera mi sarei voluta scusare, io adoro i napoletani. Parecchie volte, in passato, ho scritto del buon cuore dei napoletani per il murale dedicato a Gigi Riva. E’ stato un momento in cui mi è andato il cervello in tilt, forse avrei bisogno di una vacanza a Napoli. Sono mortificata di ciò che ho scritto, chiedo scusa umilmente. Io son pronta a venire subito a Napoli per scusarmi di persona, non penso assolutamente ciò che ho scritto. Sul mio profilo Facebook ho sempre elogiato i napoletani per il murale fatto a Gigi Riva, credo che la maggior parte dei napoletani siano persone perbene. Son quattro gatti quelli che hanno fatto macelli ieri. Per me è un dovere accettare inviti come me l’avete fatto voi”.