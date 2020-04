Ferlaino: “Per vincere lo scudetto è fondamentale avere almeno un fuoriclasse”

Corrado Ferlaino parla a Marte Sport Live: “Ricordo una grande cavalcata e un duello infinito con il Milan. Noi superammo i rossoneri alla penultima giornata vincendo a Bologna, poi l’ultima fu una formalità contro la Lazio. Per vincere lo scudetto è fondamentale avere almeno un fuoriclasse: meglio comprare un solo giocatore da 75 milioni, piuttosto che 5 da 15. Bisogna essere anche forti in Federazione, un arbitraggio come quello di Orsato non è ammissibile. Avrei venduto l’anima al Diavolo pur di far vincere lo scudetto al Napoli. La ripresa del calcio? E’ difficile fare previsioni, speriamo che presto arrivi il vaccino per il Covid, così è un altro calcio. Mi sarei battuto per la ripresa, se al Napoli fosse convenuto… Sono fazioso”

Fonte: radiomarte.it

