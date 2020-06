Corriere dello Sport: De Laurentiis prepara l’ultimo tentativo per trattenere Callejon

Come tutti sappiamo, Callejon è in scadenza di contratto e non essendo stato trovato un accordo sul rinnovo, tutto lasciava presagire una partenza sicura dello spagnolo, voglioso di tornare in patria. Oggi, tuttavia l’addio non appare così definitivo; secondo il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli intende fare l’ultimo tentativo per trattenere l’esterno, anche perché sulla piazza un calciatore simile a Callejon, al momento, non c’è. Nei prossimi giorni le parti si dovrebbero incontrare per provare a stilare un accordo per almeno un altro anno di contratto. Quindi non è detta ancora l’ultima parola su questa vicenda. Chissà, forse il sostituto di Callejon potrebbe essere proprio lo stesso spagnolo, un fortissimo giocatore di fascia destra che malgrado l’età può essere nuovamente utile alla causa azzurra. Ma tutto dipenderà dalle avance di Siviglia e Valencia che affascinano non poco l’azzurro di vecchia data portato all’ombra del Vesuvio da Rafa Benitez. Dopo il si di Mertens, dunque, potrebbe arrivare anche quello di Callejon., il che non sarebbe affatto male.